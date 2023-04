Cristiano Ronaldo ganha bolo especial no Al-Nassr após recorde

Cristiano Ronaldo entrou em campo nos dois jogos disputados por Portugal no mês de março. O astro marcou quatro gols somando as duas partidas: dois contra Liechtenstein e dois diante de Luxemburgo.

O português ganhou um bolo personalizado por ter chegado aos 197 jogos com a seleção do seu país. A marca alcançada pelo camisa 7 o colocou como o jogador por mais jogos por uma seleção na história.

