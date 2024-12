Corinthians vira sobre Criciúma e emenda sétima vitória no Brasileirão

O Corinthians venceu o Criciúma por 4 a 2 neste sábado (30), no Heriberto Hulse, em um jogo marcado pela reação após sair atrás no placar. Rodrigo Garro, Matheus Bidu e Yuri Alberto (duas vezes) garantiram os gols do Timão, enquanto Bolasie marcou os dois do time catarinense.

Com o triunfo, o Corinthians alcançou sua sétima vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, mas permanece na 9ª posição, com 50 pontos, atrás do Bahia, que também venceu na rodada e segue à frente pelos critérios de desempate.

Já o Criciúma continua no 17º lugar, com 38 pontos, um atrás do Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento.