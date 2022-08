Corinthians perde para Fortaleza e vê Palmeiras mais distante na liderança

SÃO PAULO/SP - Escalado com uma equipe alternativa, o Corinthians, pouco inspirado, perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza neste domingo (21), no Castelão, em um jogo morno da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Moisés, já no segundo tempo, em lance que contou com falhas do sistema defensivo dos paulistas.

O confronto também ficou marcado por um lance envolvendo o zagueiro Ceballos, do time mandante. Logo depois da abertura do placar, ele se chocou com Yuri Alberto pelo alto e, desacordado, precisou deixar o gramado de ambulância.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 27 pontos e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. O Corinthians, por outro lado, está com 39 pontos e cada vez mais longe do líder Palmeiras, que tem 49 e pontou neste mesmo dia, em empate com o Flamengo.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda terá a semana cheia para se preparar para o duelo contra o São Paulo, no Morumbi, marcado para o domingo que vem (28).

Já os comandados de Vítor Pereira encaram o Fluminense na quarta (24) pela semifinal da Copa do Brasil — o duelo, aliás, foi a causa da equipe mista na capital cearense. Pelo Brasileiro, o time alvinegro só voltará a jogar na próxima segunda (29), em duelo com o Red Bull Bragantino.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Robson Bambu, Robert Renan e Lucas Piton; Fausto Vera (Du Queiroz), Ramiro (Adson) e Giuliano (Renato Augusto); Mateus Vital (Léo Natel), Mosquito e Roger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Brítez, Ceballos (Habraão), Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Hércules (Matheus Vargas) e Ronald; Moisés (Depietri), Romarinho (Lucas Lima) e Robson (Tinga). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sa (FIFA-RJ)

Cartões amarelos: Lucas Sasha (FOR); Ramiro, Giuliano e Vítor Pereira (COR)

Gol: Moisés (FOR), aos 19'/2ºT