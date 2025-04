Corinthians arranca empate do América de Cali pela Sul-Americana

Agora, o Corinthians volta as atenções para o Brasileirão, onde enfrenta o Palmeiras neste sábado (13), às 18h30, na Arena Barueri. O América de Cali encara o Envigado no mesmo dia, às 16h, pelo Campeonato Colombiano.

Com o resultado, o Timão ocupa a terceira posição do Grupo C, mas com um jogo a mais que Huracán-ARG e Racing-URU. Já o América de Cali lidera a chave, com quatro pontos.

