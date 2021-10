Com Philippe Coutinho, Tite divulga lista dos convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas

O técnico da seleção brasileira, Tite, divulgou nesta nesta sexta-feira (29) a lista dos jogadores convocados para os próximos dois jogos contra Colômbia e Argentina, nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Entre os convocados está Philippe Coutinho, do Barcelona, que estava afastado da seleção por ter sofrido uma lesão.

Tive só convocou um atleta de clubes brasileiros, o goleiro Gabriel Chapecó, que é reserva no Grêmio. A decisão foi para evitar um desgaste dos times nacionais, que estão na reta final do Campeonato Brasileiro.

O Brasil jogará contra a Colômbia no dia 11 de novembro, às 21h30, em São Paulo. Cinco dias depois, a seleção enfrentará a Argentina, em San Juan no dia 16 de novembro, às 20h30. As partidas serão realizadas em meio às rodadas 31, 32 e 33 do Brasileirão.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meias: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Phillipe Coutinho (Barcelona)

Atacantes: Antony (Ajax), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds)