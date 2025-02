Com gol de Neymar, Santos vence o Água Santa por 3 a 1 no Paulista

Com um gol de Neymar, o Santos venceu o Água Santa por 3 a 1, na noite deste domingo (16), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Após 13 anos, o menino Ney bateu o pênalti e voltou a marcar um gol pelo clube aos 13 minutos do primeiro tempo. Aos 25 minutos, Thaciano aproveitou o vacilo do adversário e fez o segundo gol.

O Água Santa diminuiu com um gol de Netinho no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, Neymar não conseguiu marcar o terceiro gol, mas jogou para Guilherme que marcou.

Com o resultado, o Santos lidera o Grupo B, com 12 pontos. O Água Santa fica com 6 pontos, na lanterna do Grupo C e na zona de rebaixamento.