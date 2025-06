Chelsea espanta zebra, se classifica e entra no caminho de Palmeiras e Bota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea venceu o Espérance por 3 a 0 nesta terça-feira, em confronto pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Com a vitória, a equipe inglesa se classificou às oitavas do torneio e pode pegar Palmeiras ou Botafogo nas quartas de final.

Os gols do confronto foram marcados por Adarabioyo, Delap e George. Com o resultado, o Chelsea conquistou a última vaga do grupo D para a próxima fase, com seis pontos, enquanto o Espérance permaneceu com três, na terceira posição.

Os ingleses se classificaram junto ao Flamengo: enquanto os europeus vão enfrentar o Benfica, primeiro colocado do grupo C, o rubro-negro terá o Bayern de Munique, vice-líder, como adversário.

Em caso de vitória nas oitavas, o Chelsea terá na próxima fase o vencedor do duelo entre Palmeiras e Botafogo.

COMO FOI O JOGO

O Chelsea conseguiu furar a defesa do Espérance apenas nos acréscimos do primeiro tempo, abrindo 2 a 0 sobre os tunisianos. Ao longo dos 45 minutos iniciais, o elenco inglês mal finalização contra a meta dos adversários, que não ofereceram perigo também aos europeus. Os dois tentos foram marcados já nos acréscimos, em finalizações que o goleiro Ben Said sequer tentou as defesas.

Na segunda etapa, os ingleses conseguiram ampliar no finalzinho e conquistaram a vaga para a próxima fase da competição. Com o placar conquistado no primeiro tempo, o Chelsea não deixou a equipe da Tunísia se encontrar na partida. O árbitro ainda marcou uma penalidade que poderia converter o terceiro tento dos europeus, mas o VAR recomendou a revisão e a infração foi anulada.

ESPÉRANCE

Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai e Ben Hamida; Mokwana (Wael Derbali), Ogbelu, Guenichi (Bouchniba), Konaté (Tka) e Yan Sasse (Jebali); Jabri (Rodrigo Rodrigues). T.: Maher Kanzari

CHELSEA

Jorgensen; Malo Gusto (Sarr), Adarabioyo, Badiashile e Acheampong; Lavia (Essugo), Enzo Fernández (Andrey Santos) e Dewsbury-Hall; Nkunku, Madueke (Tyrique George) e Delap (Guiu). T.: Enzo Maresca

Local: Lincoln Financial Field - Philadelphia, EUA

Árbitro: Yael Falcon (Argentina)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (Argentina)

Gols: Tosin, aos 48'/1ºT, Delap, aos 50'/1ºT, Tyrique George, aos 51'/2ºT

Amarelos: Maher Kanzari (técnico) e Ogbelu (Espérance)