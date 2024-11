Cássio fala de final dolorosa e pede desculpas à torcida do Cruzeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Cássio lamentou a derrota para o Racing na final da Sul-Americana, disputada neste sábado (23), no Paraguai.

No final do jogo, o goleiro do Cruzeiro admitiu o primeiro tempo ruim da equipe. Cássio também pediu desculpas aos torcedores pelo título não conquistado.

"A gente não conseguiu jogar, isso foi muito nítido. É uma equipe que explorou o que tem de melhor, a segunda bola, a briga. A gente acabou tomando dois gols. No segundo tempo a gente equilibrou, até teve chance de empatar e no desespero acabamos tomando o terceiro. É triste, é doloroso, pela maneira que a gente chegou na final. É aprendizado para terminar bem o campeonato brasileiro, fazer grandes jogos e ano que vem vir forte", disse o goleiro.

"É difícil falar. Eu não conheço toda a história, mas o sentimento é o mesmo deles, de conseguir esse título por tudo o que aconteceu no passado, a reconstrução, a subida. É duro, não tem o que falar. É só pedir desculpa por não ter conseguido. A gente trabalhou muito e infelizmente não conseguiu dar o título', comentou Cássio, ao SBT

Lucas Silva, que começou no banco e terminou como capitão, também falou após o jogo. O jogador destacou que a derrota já está no passado e falou sobre pensar no Brasileirão.

"Primeiro tempo eles conseguiram fazer os gols, depois nós conseguimos acordar na partida e jogar, terminar o primeiro tempo parelho e no segundo viemos com mais energia. Conseguimos fazer o gol e entrar na partida, conseguimos controlar. Faltou mais confiança pra fazer o segundo. Já passou, já morreu. Agora erguer a cabeça porque tem muita coisa pela frente. Faltou mais finalização no gol, mais chance clara. Mas tentamos ao máximo. Reconhecer a torcida que veio em peso, reconhecer nosso trabalho. Continuar seguindo firme e bola pra frente, cabeça erguida", disse Lucas Silva, ao SBT.