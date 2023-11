Brasil e Japão se enfrentam nesta quinta na Neo Química Arena

Manaus/AM - A Seleção Brasileira enfrentará o Japão, nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo. O amistoso começa às 15h15 e contará com a transmissão ao vivo da Globo e Sportv. O jogo será o primeiro do Brasil na série de três confrontos previstos para a última Data Fifa do ano.

O histórico recente entre brasileiras e japonesas adiciona ainda mais emoção a este confronto. Na última vez em que se enfrentaram, na SheBelieves Cup, as brasileiras asseguraram a vitória por 1 a 0, em fevereiro, nos Estados Unidos.

"Eu admiro muito a Seleção japonesa no seu comportamento com bola. Elas são muito sincronizadas nas ações com bola, na sua posse de bola. Vejo também muita qualidade técnica. Acho que a jogadora brasileira tem mais, mas a jogadora japonesa acelera muito o jogo com pouco toque na bola, posicionamento do corpo, sempre muito acertado, velocidade de passe, virada de pé para achar passe entre as linhas. Eu vejo a movimentação sem bola das jogadoras adversárias quando a equipe está com bola muito interessante", analisou Arthur.

A equipe brasileira encerrou os treinamentos para o duelo diante das japonesas nesta quarta-feira (29). Apesar de ser um campo conhecido para muitas jogadoras, as atletas realizaram o treino para reconhecer o campo que jogarão amanhã. Para a partida, o treinador terá todo o seu elenco à disposição.

Além do duelo desta quinta-feira, a Seleção ainda terá pela frente mais dois desafios nesta Data Fifa. O segundo será contra as japonesas no domingo (3), às 11h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, as Guerreiras do Brasil viajarão para Araraquara, onde enfrentarão a Nicarágua na quarta-feira (6), às 18h, na Fonte Luminosa.

Brasil x Japão - Amistoso 2023

Data: 30 de novembro (quinta-feira)

Local: Neo Química Arena, São Paulo

Horário: 15h15

Transmissão: TV Globo e SporTV