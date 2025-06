Botafogo estreia no 'grupo da morte' da Copa de Clubes contra Seattle Sounders

O Botafogo estreia neste domingo (15) na Copa do Mundo de Clubes enfrentando o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília), no Lumen Field, nos EUA, pelo Grupo B, que também conta com PSG e Atlético de Madrid.

Embora o confronto não seja o mais esperado da chave, é decisivo: uma derrota pode praticamente eliminar o Seattle, que ainda enfrentará os dois europeus. O Botafogo, embalado por bons resultados, busca garantir os três pontos na estreia.

O técnico Renato Paiva destacou o respeito aos adversários, e o volante Gregore, ex-Inter Miami, alertou para a qualidade do rival. O Botafogo chega reforçado com Arthur Cabral, Joaquín Correa, e outros nomes, mas tem desfalques no ataque. O jogo marca também a despedida de Igor Jesus do clube.