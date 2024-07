Botafogo chega a acordo e encaminha Matheus Martins por R$ 60 milhões

O atacante de 21 anos estava realizando a pré-temporada com a equipe italiana. Matheus pertence à Udinese, mas atuou por empréstimo no Watford na última temporada.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Matheus Martins, que estava na Udinese e foi criado no Fluminense. O clube vai pagar 10 milhões de euros (R$ 61,39 milhões na cotação atual) e pode desembolsar mais 2 milhões de euros (R$ 12,28 milhões) por metas.

