Autora de gol decisivo na Copa do Mundo, Olga Carmona perde pai na véspera da final

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Autora do único gol da final da Copa do Mundo feminina em cima da Inglaterra e que deu o título para Espanha, Olga Carmona perdeu o pai na véspera da decisão. A lateral esquerda só foi informada sobre a morte do patriarca da família no final da partida disputada no estádio Olímpico de Sidney, na Austrália, neste domingo (20).

A Federação Espanhola de Futebol, a RFEF divulgou a morte do pai de Olga Carmona em um breve comunicado, e sem informou detalhes. "Lamentamos profundamente o falecimento do pai de Olga Carmona. A jogadora foi informada da triste notícia após o final da Copa do Mundo. Mandamos nosso abraço mais sincero a Olga e sua família em um momento de profunda dor", diz parte da nota.

"Enviamos nossos mais sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor", escreveu a organização em comunicado publicado no X (antigo Twitter). "Nós te amamos, Olga, você é história do futebol espanhol", completou.

Olga Carmona tem 23 anos e defende atualmente o Real Madrid. Ela foi revelada pelo Sevilla em 2016 e foi contratada pelo clube da capital espanhola em 2020. Pela Seleção Espanhola, disputou a Eurocopa Sub-19 em 2018 e 2019. Também disputou a Eurocopa adulta em 2022.