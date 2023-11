Atlético-MG faz 3 a 0 no Flamengo e assume vice-liderança do Brasileirão

O Fla começou a partida como segundo colocado com a mesma pontuação do Palmeiras ---- que está em primeiro lugar na competição ----, e terminou em 3º pelo critério de desempate que levou o galo ao 2º. Agora, Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo têm 63 pontos.

Paulinho abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, aproveitando um lançamento de Hulk. No segundo tempo, logo aos 4 minutos, Paulinho tocou para Ednílson, que fez bonito e balançou a rede. Aos 36 minutos, Ednílson deu um belo lançamento para Pavón, que cruzou para Rubens finalizar e marcar o terceiro gol em cima do rubro-negro.

Na briga pelo título, o Flamengo perdeu de 3 a 0 para o Atlético-MG em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (29), no Maracanã.

