Atlético bate o Bucaramanga e está nas oitavas de final da Sul-Americana

A partida marcou o reencontro com a torcida após protestos por atrasos salariais, com vaias a jogadores e dirigentes. A classificação rendeu R$ 3,4 milhões ao clube, que já soma mais de R$ 12 milhões na competição.

O Atlético-MG garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Atlético Bucaramanga nos pênaltis, após derrota por 1 a 0 no tempo normal, mesmo placar do jogo de ida, na noite desta quinta-feira (24).

