   Compartilhe este texto

Ancelotti aposta em time diferente na altitude boliviana para encerrar bem as Eliminatórias

Por Folha de São Paulo

08/09/2025 23h15 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vaga já garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira se despede das Eliminatórias nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), na altitude de El Alto, na Bolívia, com o técnico Carlo Ancelotti fazendo uma série de mudanças no time para poder conhecer melhor o grupo de jogadores.

Segundo colocado na tabela de classificação, com 28 pontos, o Brasil não pode mais alcançar a líder Argentina, que soma 38.

Em 17 partidas nas Eliminatórias até aqui, a seleção brasileira teve oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 24 gols marcados e 16 sofridos.

Se vencer o confronto contra a Bolívia no estádio Municipal de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, a equipe vai emendar a terceira vitória seguida pela primeira vez no classificatório, após triunfos contra Chile e Paraguai, garantindo o segundo lugar -um resultado bem melhor do que indicava a sequência de péssimos resultados durante o torneio.

Em caso de empate, poderá ser ultrapassada se o Uruguai vencer o Chile. Se perder, Equador, Colômbia e Paraguai -todos já classificados- também poderão passar à frente.

No último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes do embarque para a Bolívia, Ancelotti escalou uma equipe titular apenas com Alisson e Bruno Guimarães entre os onze jogadores que começaram na vitória por 3 a 0 contra o Chile.

Andrey Santos deve assumir o lugar de Casemiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Não há um jogador brasileiro que tenha a mesma característica do Casemiro, mas há alguns que podem jogar nessa posição, com características diferentes", afirmou Ancelotti, citando o volante do Chelsea, além de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, trio que deve começar no meio de campo contra a Bolívia.

Vitinho e Caio Henrique foram testados nas laterais e podem receber chance, com Fabrício Bruno e Alex aparecendo na zaga. No ataque, Luiz Henrique, que entrou bem contra o Chile, deve formar o trio com o estreante Samuel Lino e Richarlison de centroavante.

"A ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores. Temos que considerar que há um componente que temos que avaliar [altitude], e isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições", afirmou Ancelotti.

Ele acrescentou que, mesmo mandando a campo jogadores mais descansados, o time não pode buscar contra a Bolívia repetir o mesmo ritmo e intensidade impostos contra os chilenos.

"Temos que jogar diferente do jogo contra o Chile. Foi um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altitude não se pode fazer."

Em seu quarto confronto à frente da seleção, com duas vitórias e um empate até aqui, Ancelotti disse estar satisfeito com a postura demonstrada pelos jogadores nos treinamentos e nas partidas.

"Os jogadores brasileiros têm muito talento. A chave do êxito é talento mais atitude", afirmou o treinador. "O que eu mais gostei nesses três jogos foi a atitude da equipe. A atitude foi, na minha opinião, muito alta. Isso é uma base importante do futuro da seleção."

Será a quinta partida da equipe boliviana em El Alto nas Eliminatórias. Invicta jogando na cidade, a Bolívia conquistou vitórias contra Colômbia, Chile e Venezuela, e empatou com Paraguai e Uruguai.

Oitava na tabela de classificação, com 17 pontos, o país ainda tem chances de se classificar ao Mundial.

Para voltar à Copa após a última participação em 1994, a equipe precisa vencer o Brasil e torcer para a Venezuela, sétima colocada com 18 pontos -e atualmente com a vaga para a repescagem-, não vencer a Colômbia.

A principal esperança de gols do time boliviano é o atacante Miguelito, de 21 anos. Atleta do Santos e que atualmente está emprestado ao América-MG, Miguelito é o terceiro na artilharia das Eliminatórias, com seis gols, atrás de Luis Díaz, com sete, e Messi, com oito.

No retrospecto, a seleção brasileira tem amplo favoritismo. São 33 confrontos, com 24 vitórias do Brasil, cinco da Bolívia e quatro empates.

Jogando em território boliviano, em dez partidas, são quatro vitórias para cada lado, e dois empates.

BRASIL X BOLÍVIA

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: estádio Municipal de El Alto, em El Alto

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Transmissão: Globo, SporTV e Ge TV

Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison

Técnico: Carlo Ancelotti

Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua

Técnico: Óscar Villegas

Bastidores da Política - STF será julgado pela história Bastidores da Política
STF será julgado pela história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


08/09/2025

SP Open começa com palmas para jovens talentosas e surpresa com cerveja a R$ 22

08/09/2025

Arena Diogo Jota é inaugurada em Portugal e emociona família do craque

Foto: Reprodução/Instagram

08/09/2025

Filho de Vitor Belfort estreia como 1º quarterback brasileiro no futebol americano universitário

08/09/2025

Itália bate Israel em jogaço de 9 gols e embola briga por vaga na Copa 2026

08/09/2025

Naná Silva faz ser ouvido seu 'dá-lhe' e vence primeiro jogo WTA da carreira

08/09/2025

Brasil sofre 214 pontos, mas tem marcos importantes em estreia na Copa do Mundo de Rugby

08/09/2025

Abel retorna ao Palmeiras após folga estendida; Veiga avança em recuperação

Foto: Divulgação/ CAF

08/09/2025

Tunísia se classifica para Copa de 2026 após gol nos acréscimos

08/09/2025

Torcedor inspira núcleo autista em principal torcida organizada do Flamengo

Foto: Reprodução

08/09/2025

Popó substitui Vitor Belfort em luta de boxe contra Wanderlei Silva

08/09/2025

Brasileira estreia na elite do tênis onde antes procurava quadra para jogar

08/09/2025

Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

08/09/2025

Ancelotti faz testes na Seleção em penúltimo treino antes de ir à Bolívia

08/09/2025

Promessa que jogou com Alisson e Neymar vira psicólogo e quer a seleção

08/09/2025

Santos pode comprar zagueiro do Cruzeiro que foi de afastado a titular

08/09/2025

Corinthians avalia permanências de Romero, Maycon e Talles Magno

08/09/2025

Palmeiras tem três posições sem dono às vésperas de decisão na Libertadores

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

08/09/2025

Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia

Foto: João Normando/ Amazonas FC

07/09/2025

Amazonas vence Unidos do Alvorada por 4 a 2 e está na final do Barezinho Sub-20

07/09/2025

Bahia alinha venda de Luciano Rodríguez para time árabe por R$ 126 milhões

07/09/2025

Carlos Alcaraz derrota Jannik Sinner na final do US Open e volta ao topo do ranking

07/09/2025

A tabela do Mundial de Fórmula 1 de 2025

07/09/2025

Yago Dora é recebido com festa em aeroporto após título mundial de surfe

07/09/2025

Corinthians e Cruzeiro empatam no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino

07/09/2025

Itália bate a Turquia no tie-break e conquista o ouro no Mundial de Vôlei

07/09/2025

Max Verstappen vence GP da Itália de F1, e Bortoleto é 8º

07/09/2025

Bike vira febre na Granja com a seleção, mas jogadores evitam publicidade

07/09/2025

Ex-técnico do Corinthians expõe crise do sub-20 e cita demissão injusta

07/09/2025

Brasil bate o Japão e conquista o bronze no Mundial de vôlei


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!