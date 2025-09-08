Ancelotti aposta em time diferente na altitude boliviana para encerrar bem as Eliminatórias





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a vaga já garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira se despede das Eliminatórias nesta terça-feira (9), às 20h30 (horário de Brasília), na altitude de El Alto, na Bolívia, com o técnico Carlo Ancelotti fazendo uma série de mudanças no time para poder conhecer melhor o grupo de jogadores.

Segundo colocado na tabela de classificação, com 28 pontos, o Brasil não pode mais alcançar a líder Argentina, que soma 38.

Em 17 partidas nas Eliminatórias até aqui, a seleção brasileira teve oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com 24 gols marcados e 16 sofridos.

Se vencer o confronto contra a Bolívia no estádio Municipal de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar, a equipe vai emendar a terceira vitória seguida pela primeira vez no classificatório, após triunfos contra Chile e Paraguai, garantindo o segundo lugar -um resultado bem melhor do que indicava a sequência de péssimos resultados durante o torneio.

Em caso de empate, poderá ser ultrapassada se o Uruguai vencer o Chile. Se perder, Equador, Colômbia e Paraguai -todos já classificados- também poderão passar à frente.

No último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes do embarque para a Bolívia, Ancelotti escalou uma equipe titular apenas com Alisson e Bruno Guimarães entre os onze jogadores que começaram na vitória por 3 a 0 contra o Chile.

Andrey Santos deve assumir o lugar de Casemiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Não há um jogador brasileiro que tenha a mesma característica do Casemiro, mas há alguns que podem jogar nessa posição, com características diferentes", afirmou Ancelotti, citando o volante do Chelsea, além de Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, trio que deve começar no meio de campo contra a Bolívia.

Vitinho e Caio Henrique foram testados nas laterais e podem receber chance, com Fabrício Bruno e Alex aparecendo na zaga. No ataque, Luiz Henrique, que entrou bem contra o Chile, deve formar o trio com o estreante Samuel Lino e Richarlison de centroavante.

"A ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores. Temos que considerar que há um componente que temos que avaliar [altitude], e isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições", afirmou Ancelotti.

Ele acrescentou que, mesmo mandando a campo jogadores mais descansados, o time não pode buscar contra a Bolívia repetir o mesmo ritmo e intensidade impostos contra os chilenos.

"Temos que jogar diferente do jogo contra o Chile. Foi um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altitude não se pode fazer."

Em seu quarto confronto à frente da seleção, com duas vitórias e um empate até aqui, Ancelotti disse estar satisfeito com a postura demonstrada pelos jogadores nos treinamentos e nas partidas.

"Os jogadores brasileiros têm muito talento. A chave do êxito é talento mais atitude", afirmou o treinador. "O que eu mais gostei nesses três jogos foi a atitude da equipe. A atitude foi, na minha opinião, muito alta. Isso é uma base importante do futuro da seleção."

Será a quinta partida da equipe boliviana em El Alto nas Eliminatórias. Invicta jogando na cidade, a Bolívia conquistou vitórias contra Colômbia, Chile e Venezuela, e empatou com Paraguai e Uruguai.

Oitava na tabela de classificação, com 17 pontos, o país ainda tem chances de se classificar ao Mundial.

Para voltar à Copa após a última participação em 1994, a equipe precisa vencer o Brasil e torcer para a Venezuela, sétima colocada com 18 pontos -e atualmente com a vaga para a repescagem-, não vencer a Colômbia.

A principal esperança de gols do time boliviano é o atacante Miguelito, de 21 anos. Atleta do Santos e que atualmente está emprestado ao América-MG, Miguelito é o terceiro na artilharia das Eliminatórias, com seis gols, atrás de Luis Díaz, com sete, e Messi, com oito.

No retrospecto, a seleção brasileira tem amplo favoritismo. São 33 confrontos, com 24 vitórias do Brasil, cinco da Bolívia e quatro empates.

Jogando em território boliviano, em dez partidas, são quatro vitórias para cada lado, e dois empates.

BRASIL X BOLÍVIA

Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: estádio Municipal de El Alto, em El Alto

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Transmissão: Globo, SporTV e Ge TV

Brasil: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison

Técnico: Carlo Ancelotti

Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua

Técnico: Óscar Villegas