América-MG surpreende o Juventude fora de casa e vence terceira seguida no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG venceu o Juventude por 1 a 0 na tarde deste sábado (6), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A equipe mineira abriu o placar no começo do jogo, com Pedrinho, e segurou as tentativas do adversário com uma boa atuação do goleiro Matheus Cavichioli. Essa foi a terceira vitória em sequência do América na competição.

O resultado levou a equipe de Belo Horizonte à nona posição do Brasileiro, agora com 27 pontos, enquanto o Juventude se mantém como último, com 16.

Os dois times voltarão a jogar no fim de semana que vem. O clube gaúcho jogará no sábado (13), contra o Cuiabá, a partir das 20h30. Já o América pegará o Santos, no domingo (14), com apito inicial da partida às 18h.

JUVENTUDE

Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Thalisson e Moraes; Marlon (Yuri Lima), Chico e Bruno Nazário (Ricardo Bueno); Óscar Ruiz (Vitor Leque), Vitor Gabriel (Edinho) (Felipe Pires) e Isidro Pitta. Técnico: Umberto Louzer

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Maidana, Éder e Danilo Avelar; Lucas Kal (Ricardo Silva), Juninho e Benítez (Benítez); Felipe Azevedo (Índio Ramírez), Pedrinho (Arthur) e Henrique Almeida (Wellington Paulista). Técnico: Vágner Mancini

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

Árbitro de vídeo: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Chico e Arthur (JUV); Lucas Kal (AME)

Gol: Pedrinho (AME), aos 7'/1ºT