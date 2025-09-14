   Compartilhe este texto

Acidente chocante: Brazão passa por exames e resultados são divulgados

Por Portal Do Holanda

14/09/2025 19h50 — em
Esportes


Foto: Pedro Souza/ Atlético-MG

Gabriel Brazão passou por exames de imagem neste domingo (14), em Belo Horizonte, após ter deixado de ambulância a partida entre Atlético-MG e Santos, na Arena MRV, pelo Brasileirão, devido a uma forte pancada na cabeça.

VEJA FOTO CHOCANTE DO GOLEIRO BRAZÃO LOGO APÓS O ACIDENTE

O goleiro do Santos realizou uma tomografia no Hospital Mater Dei, que não detectou nenhuma alteração.

Com isso, Gabriel Brazão recebeu alta e foi liberado para retornar a Santos junto com o restante da delegação.

O jogador tranquilizou torcedores nas redes sociais.

Post do jogador no Instagram. Foto: Reprodução/ Instagram

