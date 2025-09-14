Acidente chocante: Brazão passa por exames e resultados são divulgados
14/09/2025 19h50 — em
Esportes
Gabriel Brazão passou por exames de imagem neste domingo (14), em Belo Horizonte, após ter deixado de ambulância a partida entre Atlético-MG e Santos, na Arena MRV, pelo Brasileirão, devido a uma forte pancada na cabeça.
O goleiro do Santos realizou uma tomografia no Hospital Mater Dei, que não detectou nenhuma alteração.
Com isso, Gabriel Brazão recebeu alta e foi liberado para retornar a Santos junto com o restante da delegação.
O jogador tranquilizou torcedores nas redes sociais.
