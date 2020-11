TRE-AM inicia distribuição das urnas para segundo turno em Manaus

Manaus/AM - A entrega das urnas que serão utilizadas no segundo turno para prefeito em Manaus, que acontece no próximo domingo (29), começou a ser realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) na manhã desta sexta-feira (27).



Os 3.526 equipamentos estão sendo enviados para os colégios eleitorais da capital, que conta com 3709 seções eleitorais distribuídas em 463 locais de votação. Hoje, Manaus possui cerca de 1,2 milhões de eleitores aptos a participarem do pleito.