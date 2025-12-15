   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Toffoli autoriza PF a fazer oitivas imediatas de investigados no caso do Banco Master e dirigentes do BC

Por Reuters

15/12/2025 19h42 — em
Economia



BRASÍLIA, 15 Dez (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou nesta segunda-feira que a Polícia Federal colha imediatamente a oitiva de investigados no caso do Banco Master e de dirigentes do Banco Central.

Na decisão desta segunda-feira, Toffoli argumenta que verificou a "absoluta necessidade da realização de diligências urgentes" após a análise preliminar de documentos "não só para

o sucesso das investigações, mas também como medida de proteção ao Sistema Financeiro Nacional e às pessoas que dele se utilizam".

Sem citar nomes -- o processo corre sob sigilo --, Toffoli determinou a oitiva dos investigados para esclarecimentos, com detalhes e documentos.

Também sem especificar autoridades, o ministro do STF determinou "a oitiva dos dirigentes do Banco Central do Brasil sobre questões de sua atribuição envolvendo as atividades do Banco Master e de possíveis desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras".

Toffoli também deixa aberta a possibilidade de apresentação, por parte do delegado da PF responsável pela investigação, de pedidos de quebras individualizadas de sigilos telefônicos, telemáticos e fiscais de investigados e terceiros.

No início do mês, Toffoli levou o caso do Banco para o STF, até que seja definida a instância judicial adequada para tratar do assunto.

(Reportagem de Luciana Magalhães; Reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)

Bastidores da Política - Quando o judiciário não faz justiça e afeta vidas na Amazônia Bastidores da Política
Quando o judiciário não faz justiça e afeta vidas na Amazônia

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


15/12/2025

Wall Street cai conforme investidores se posicionam para semana movimentada de dados

15/12/2025

Ibovespa fecha em alta com Rede D'Or em destaque após dividendos; Braskem recua

15/12/2025

Wall Street cai conforme investidores se posicionam para semana movimentada de dados

15/12/2025

Wall Street cai conforme investidores se posicionam para semana movimentada de dados

15/12/2025

Ibovespa fecha em alta com Rede D'Or em destaque após dividendos; Braskem recua

15/12/2025

Collins diz que apoiou corte de juros do Fed, mas que foi "decisão difícil"

15/12/2025

Compras de títulos lastreados em hipotecas pelo Fed provavelmente pioraram problemas de moradias, diz Miran

15/12/2025

Williams diz que política monetária Fed está em boa posição e vê inflação moderando em 2026

15/12/2025

Candidatura de Hassett a chair do Fed recebe resistência de pessoas próximas a Trump, informa CNBC

15/12/2025

Brasil deve bater recorde de exportações em 2025 com embarques de US$345 bi, diz Alckmin

15/12/2025

Índices de Wall Street sobem enquanto investidores se posicionam para semana carregada de dados

15/12/2025

GPA afirma que Justiça negou pedidos do Assaí envolvendo contingências tributárias

15/12/2025

Wall St abre em alta enquanto investidores se preparam para semana carregada de dados

15/12/2025

Ibovespa volta aos 162 mil pontos com IBC-Br e Braskem sob holofotes

15/12/2025

Ibovespa sobe na abertura com dado de atividade e Braskem sob holofotes

15/12/2025

Dólar segue exterior e cai ante o real enquanto mercado digere dados de atividade

15/12/2025

Atividade econômica tem queda inesperada de 0,2% em outubro, mostra BC

15/12/2025

Índice de atividade econômica do BC tem queda inesperada de 0,2% em outubro

15/12/2025

Analistas reduzem projeções de inflação e para Selic em 2026

15/12/2025

GPA afirma que Justiça negou pedidos do Assaí sobre garantias para contingências tributárias

15/12/2025

Analistas reduzem projeções de inflação e para Selic em 2026

15/12/2025

IGP-10 sobe 0,04% em dezembro e termina ano com deflação acumulada, diz FGV

15/12/2025

China sairá da lista de 5 principais destinos de exportação da Alemanha pela 1ª vez desde 2010

15/12/2025

Economia da China fica estagnada em novembro e crescem pedidos de reforma

15/12/2025

Ações da China e de Hong Kong caem com dados econômicos pessimistas

15/12/2025

Casas Bahia lança R$3,95 bi em debêntures para reestruturar dívida

15/12/2025

Casas Bahia lança R$3,95 bi em debêntures para reestruturar dívida

12/12/2025

Ibovespa tem semana de recuperação e volta a flertar com 161 mil pontos

12/12/2025

Dólar à vista fecha em alta de 0,08%, a R$5,4129 na venda


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!