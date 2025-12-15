Toffoli autoriza PF a fazer oitivas imediatas de investigados no caso do Banco Master e dirigentes do BC





BRASÍLIA, 15 Dez (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou nesta segunda-feira que a Polícia Federal colha imediatamente a oitiva de investigados no caso do Banco Master e de dirigentes do Banco Central.

Na decisão desta segunda-feira, Toffoli argumenta que verificou a "absoluta necessidade da realização de diligências urgentes" após a análise preliminar de documentos "não só para

o sucesso das investigações, mas também como medida de proteção ao Sistema Financeiro Nacional e às pessoas que dele se utilizam".

Sem citar nomes -- o processo corre sob sigilo --, Toffoli determinou a oitiva dos investigados para esclarecimentos, com detalhes e documentos.

Também sem especificar autoridades, o ministro do STF determinou "a oitiva dos dirigentes do Banco Central do Brasil sobre questões de sua atribuição envolvendo as atividades do Banco Master e de possíveis desdobramentos envolvendo outras instituições financeiras".

Toffoli também deixa aberta a possibilidade de apresentação, por parte do delegado da PF responsável pela investigação, de pedidos de quebras individualizadas de sigilos telefônicos, telemáticos e fiscais de investigados e terceiros.

No início do mês, Toffoli levou o caso do Banco para o STF, até que seja definida a instância judicial adequada para tratar do assunto.

(Reportagem de Luciana Magalhães; Reportagem adicional de Maria Carolina Marcello)