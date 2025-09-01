Lagarde, do BCE, alerta que interferência de Trump no Fed gera riscos para a economia mundial





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para remover o presidente do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), Jerome Powell, ou a diretora Lisa Cook representariam um "perigo muito sério para a economia dos EUA e mundial", disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta segunda-feira (1º).

Trump tem atacado repetidamente Powell por não reduzir a taxa de juros de curto prazo e ameaçou demiti-lo. Trump também está tentando demitir a diretora Lisa Cook.

"Se a política monetária dos EUA deixar de ser independente e passar a depender dos ditames desta ou daquela pessoa, acredito que o efeito sobre o equilíbrio da economia norte-americana poderia, como resultado dos efeitos que isso teria em todo o mundo, ser muito preocupante, porque é a maior economia do mundo", disse Lagarde à Radio Classique.

Lagarde também disse que a decisão tomada na sexta-feira (29) por um tribunal de recursos dos EUA de que a maioria das tarifas de Donald Trump é ilegal acrescenta uma "camada adicional de incerteza" às perspectivas econômicas globais.

Trump anunciou a demissão de Lisa Cook do Federal Reserve na última segunda-feira (25), devido a uma suposta fraude na documentação de uma hipoteca da diretora.

No mesmo dia, Cook afirmou que a sua demissão anunciada por Trump não tem amparo legal e que não iria renunciar ao posto.

Na quinta (28), a diretora entrou com uma ação judicial contra presidente Trump, alegando que o republicano não tem poder para destituí-la do cargo.

Uma juíza federal avaliou na sexta (29) a possibilidade de bloquear temporariamente a demissão de Cook. A audiência judicial terminou sem decisão.

A audiência perante a juíza distrital dos EUA Jia Cobb, em Washington, é o primeiro passo do que provavelmente será uma batalha judicial prolongada que poderá acabar com a independência histórica do banco central dos EUA e provavelmente será resolvida pela Suprema Corte.