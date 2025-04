Gargalo na transmissão trava grandes projetos de hidrogênio verde no país

A ABIHV reúne 12 empresas com projetos projetados para nove estados e o Distrito Federal. Os seis mais avançados têm investimentos previstos de R$ 66 bilhões e estão localizados no Ceará (quatro deles), Pernambuco e Minas Gerais.

O setor entende as restrições, mas pede do governo agilidade em projetos de expansão da rede, alegando risco de perder o investimento para outros países. "É um cenário muito temerário", diz a presidente da ABIHV (Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde), Fernanda Delgado.

O diretor de Planejamento do ONS, Alexandre Zucarato, diz que o operador é sensível ao problema, mas ressalta que o volume de energia consumido por projetos de hidrogênio verde é muito superior a qualquer segmento que já pediu acesso à rede de energia no país.

O problema mobiliza também governadores do Nordeste, onde os projetos estão planejados. "É inaceitável ter investidor querendo investir e não termos celeridade para garantir a energia necessária", disse em evento na semana passada o governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Responsável por autorizar o acesso à rede de transmissão, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) negou os oito primeiros pedidos, alegando que o sistema não tem capacidade de receber, em segurança, clientes do porte das usinas de hidrogênio.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Considerado o combustível do futuro e aposta do governo para atrair investimentos em transição energética, o hidrogênio verde enfrenta hoje no país gargalos no sistema de transmissão de energia, que impede o avanço dos projetos.

