Em encontro com Trump, presidente do Fed diz que juros vão depender de dados e projeções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chair do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), Jerome Powell, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca nesta quinta-feira (29), para discutir questões econômicas, incluindo crescimento, emprego e inflação, informou o gabinete de Powell em um comunicado.

Durante o encontro, Powell disse a Trump que a política monetária dos EUA seria ditada exclusivamente pelos dados econômicos e pelas perspectivas, na primeira reunião entre os dois no segundo mandato do presidente americano.

Segundo a Casa Branca, Trump, por outro lado, disse acreditar que o presidente do Fed "comete um erro ao não reduzir as taxas de juros" porque isso coloca os Estados Unidos "em desvantagem econômica em comparação com a China e outros países".

A reunião foi realizada a convite de Trump, disse o gabinete de Powell, em comunicado.

De acordo com o Fed, Powell "não discutiu suas expectativas para a política monetária, exceto para enfatizar que o caminho da política dependerá inteiramente das informações econômicas recebidas e do que isso significa para as perspectivas".

"O presidente Powell disse que ele e seus colegas do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto, responsável pela definição da taxa de juros) definirão a política monetária, conforme exigido por lei, para apoiar o máximo emprego e preços estáveis, e tomarão essas decisões baseadas exclusivamente em análises cuidadosas, objetivas e não políticas", disse o Fed.

As conversas entre Trump e Powell ocorrem após diversas pressões do presidente dos EUA sobre o presidente do banco central para reduzir as taxas de juros, a fim de amenizar o impacto das políticas comerciais da administração.

A tensão entre os dois fez Trump considerar a remoção de Powell do cargo de presidente do Fed antes do término de seu mandato em maio de 2026 -uma possibilidade que inquietou os mercados por questionar a independência do Fed.

No mês passado, Trump descartou a ideia e disse que "não tinha intenção de demitir [Powell]". O presidente americano, contudo, voltou a pedir a queda na taxa de juros. Os comentários acalmaram os investidores.

Trump foi responsável pela indicação de Powell para o cargo no banco central americano. Depois, o presidente do Fed foi renomeado para um segundo mandato pelo presidente democrata Joe Biden.