Edital do CNU 2 é retificado para ampliar cota e alterar regra para cadastro de reserva





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29) um edital de retificação do CNU (Concurso Nacional Unificado) 2, que será realizado neste domingo (5).

As mudanças incluem regras para permitir a ampliação das cotas na segunda fase da seleção e ajustes no cadastro de reserva. Há mais de 760 mil inscritos para a seleção, cujas provas ocorrerão em 228 cidades do Brasil.

Dentre as alterações estão a regra de que cargos com até 25 vagas terão um número mínimo de candidatos aprovados na prova objetiva. Nesses casos, serão chamadas ao menos nove pessoas de cada modalidade, incluindo ampla concorrência, pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência.

Para isso, é preciso que tenham atingido a nota mínima na prova objetiva. A regra vale mesmo nos casos em que não haja vagas imediatas para determinada cota. Serão respeitados os critérios de classificação e empate.

Outra regra diz respeito à composição do banco de candidatos aprovados em lista de espera. Para cargos com vagas imediatas, o banco terá até duas vezes mais aprovados do que o número de vagas por bloco.

Para cargos que já preveem apenas cadastro de reserva, como o de analista técnico administrativo, o banco será composto por até três vezes o número de vagas, também considerando os empates.

No caso dos cargos que exigem curso de formação, a modalidade de concorrência será fechada ao final da primeira etapa do concurso, antes da convocação para o curso, não sendo mais permitida qualquer alteração após esse momento.

O novo edital inclui, ainda, a exigência de três confirmações obrigatórias para fazer parte do cadastro de reserva após a divulgação preliminar dos resultados, prevista para 20 de fevereiro de 2026. Quem não manifestar interesse será eliminado do concurso, incluindo a possibilidade de contratação temporária.

A lista final de classificados será divulgada em 16 de março de 2026 e incluirá os aprovados e os nomes do cadastros de reserva.

MIGRAÇÃO DE CANDIDATOS QUE CONCORREM POR COTAS

Os candidatos que concorrem por cotas terão regra de migração para ampliar a diversidade. Caso o cotista consiga nota suficiente para se classificar na ampla concorrência, por exemplo, ele será automaticamente incluído nela, liberando a vaga reservada para outro candidato do mesmo grupo de cotas, como prevê a lei de cotas atual.

O MGI afirma que essa mudança pode fazer com que o percentual final de candidatos cotistas aprovados ultrapasse o mínimo de 35% estabelecido.

Também houve mudança no que diz respeito à ordem de classificação e nomeação de quem concorre em mais de uma modalidade. A ordem será: ampla concorrência, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

Outra novidade é no caso das vagas reservadas que não forem ocupadas por falta de candidatos. Nesse caso, elas serão direcionadas para indígenas, quilombolas e, se ainda houver algum excedente, para ampla concorrência.

Veja o calendário do CNU 2

Evento data

Aplicação das provas objetivas 5/10/2025

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas 6/10/2025

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados 7 e 8/10/2025

Disponibilização da imagem do cartão de respostas 12/11/2025

Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para as pessoas candidatas para a realização da prova discursiva 12/11/2025

Obtenção impressa do Cartão de Confirmação de Inscrição para realização da prova discursiva no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. 1/12/2025

Aplicação da prova discursiva 7/12/2025

Divulgação da Nota Preliminar da Discursiva e disponibilização do espelho de correção. 23/01/2026

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva 26/01 e 27/01/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da Prova Discursiva e do Resultado Definitivo da prova discursiva. 18/02/2026

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para as pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas e para as pessoas com deficiência 18/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4 20/02/2026

1ª Convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas 20/02/2026

Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas 21/02 a 23/02/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse 27/02/2026

2ª Convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas 27/02/2026

Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas 28/02 a 02/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse 6/03/2026

3ª Convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas 6/03/2026

Período para a 3ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas 7/03 a 9/03/2026

Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse 16/03/2026

Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de Investigação Social e Funcional, a realização da Defesa de Memorial e Prova Oral e o Curso ou Programa de Formação 16/03/2026

Principais alterações

1. Ampliação da convocação para prova discursiva

Para garantir a inclusão de todas as modalidades de concorrência no cadastro de reserva, mesmo em cargos sem vagas imediatas, serão convocados pelo menos nove candidatos por modalidade (ampla, pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência) para a prova discursiva, desde que tenham nota mínima

Será garantida a presença de ao menos um candidato habilitado por grupo no cadastro de reserva, de forma adicional à ampla concorrência

2. Modalidade de concorrência

Nos cargos com curso de formação, a modalidade (se ampla concorrência ou cota) será definida ao final da primeira etapa, antes da convocação para o curso, sem possibilidade de alteração futura

3. Confirmação obrigatória de interesse para cadastro de reserva

Os classificados deverão confirmar interesse em continuar no concurso por meio de editais específicos

Quem não se manifestar será eliminado de todos os cargos, inclusive para contratações temporárias

4. Formação do cadastro de reserva

O banco de candidatos será composto por:

Duas vezes o número de vagas imediatas, com empates, nos cargos com vagas imediatas

Três vezes o número de vagas do cadastro de reserva, com empates, nos cargos sem vagas imediatas

5. Redistribuição de vagas reservadas

Se não houver candidatos suficientes para preencher as cotas, as vagas serão repassadas nesta ordem:

Pessoas negras

Indígenas

Quilombolas

Ampla concorrência

Além disso, cotistas que obtiverem nota suficiente para a ampla concorrência vão direto para ela, abrindo vaga por cota para outro candidato do mesmo grupo.