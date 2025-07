Dívida pública bruta do Brasil cresce e atinge 76,6% do PIB em junho, mostra BC

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A dívida bruta do Brasil avançou a 76,6% do PIB (Produto Interno Bruto) em junho —saldo de R$ 9,4 trilhões. Em relação ao mês anterior, houve um aumento de 0,5 ponto percentual, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira (31).

A dívida bruta —que compreende governo federal, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e governos estaduais e municipais—, é um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores na hora de avaliar a saúde das contas públicas do país.

A comparação é feita em relação ao PIB para mostrar se a dívida do governo é sustentável. A trajetória da dívida bruta é hoje um dos focos de preocupação do mercado financeiro.

A elevação dos juros gera uma pressão adicional sobre o endividamento da União. Cada um ponto percentual de aumento da taxa básica (Selic), mantida por 12 meses, eleva a dívida bruta em R$ 52,4 bilhões (0,43 ponto percentual do PIB), segundo o BC.

Nesta quarta (30), o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu manter inalterada a taxa básica de juros em 15% ao ano e interrompeu o ciclo de alta com a Selic no maior nível em 19 anos.

Pela metodologia do FMI (Fundo Monetário Internacional), a dívida bruta do Brasil atingiu 89,9% do PIB em junho, ante 88,4% no mês anterior.

Nesse conceito, toda a dívida mobiliária do Tesouro Nacional na carteira do Banco Central é considerada no cálculo. A autoridade monetária, por sua vez, desconsidera isso em sua metodologia e inclui as operações compromissadas.

A dívida líquida, que desconta os ativos do governo, subiu 0,9 ponto percentual no mês e chegou a 62,9% do PIB em junho —saldo de R$ 7,7 trilhões.

Ainda segundo dados do BC, o setor público consolidado brasileiro registrou déficit primário de R$ 47,1 bilhões em junho, ante resultado deficitário de R$ 40,9 bilhões no mesmo mês do ano passado.

O montante engloba os resultados de governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social), governos estaduais e municipais e de empresas estatais.