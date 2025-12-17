Wall Street cai conforme nervosismo sobre financiamento de IA pressiona ações de tecnologia





Por Abigail Summerville e Johann M Cherian

17 Dez (Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em baixa nesta quarta-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq afundando para os menores níveis em três semanas, conforme preocupações persistentes sobre inteligência artificial (IA) pesaram sobre as ações de tecnologia.

O Dow Jones caiu 0,47%, para 47.885,97 pontos. O S&P 500 perdeu 1,16%, para 6.721,43 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,81%, para 22.693,32 pontos.

A Oracle caiu 5,4% depois que uma reportagem disse que o maior parceiro de data center da empresa de nuvem, a Blue Owl Capital , não apoiará um acordo de US$10 bilhões para sua próxima instalação.

A Amazon.com caiu 0,6% depois que reportagens informaram que a empresa está em negociações para investir cerca de US$10 bilhões na OpenAI, fabricante do ChatGPT.

Preocupações de que o setor tecnológico mais amplo assuma mais dívidas para desenvolver inteligência artificial têm reduzido a demanda por risco ultimamente.

"Há uma ansiedade latente sobre negociações de IA. ... O principal motivador é o nível de investimento e a natureza circular de alguns dos gastos, sendo que a OpenAI está no centro disso", disse Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird Private Wealth Management.

"A questão mais ampla para o Ano Novo é sobre a sustentabilidade e o retorno sobre o investimento de todos esses gastos", disse ele.