Nilton Lins

INSS divulga calendário de pagamentos para 2026; veja as datas

Por Portal Do Holanda

17/12/2025
Economia


Foto: Divulgação INSS

O Ministério da Previdência Social oficializou, nesta quarta-feira (17), o cronograma de pagamentos do INSS para o ano de 2026. O calendário organiza os depósitos de aposentados e pensionistas com base no valor do benefício e no número final do cartão.

Para os segurados que recebem o salário mínimo, os pagamentos do primeiro mês do ano começam em 26 de janeiro. Já para quem recebe acima do piso nacional, os depósitos de janeiro serão creditados a partir de 2 de fevereiro.

Como identificar sua data: O beneficiário deve observar o último algarismo do número do benefício, desconsiderando o dígito verificador (o número após o traço).

Até um salário mínimo: Inicia com o final 1.

Acima do mínimo: Inicia com os finais 1 e 6 no primeiro dia de pagamento.

Veja:

