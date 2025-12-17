   Compartilhe este texto
Nilton Lins

BB Seguridade aprova distribuição de R$8,72 bi em dividendos

Por Reuters

17/12/2025 17h34 — em
Economia



SÃO PAULO, 17 Dez (Reuters) - A BB Seguridade informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou a distribuição de R$8,72 bilhões em dividendos referentes ao lucro líquido do exercício de 2025, segundo fato relevante.

De acordo com a companhia, do montante total, R$4,9 bilhões correspondem ao segundo semestre do ano e se somam aos dividendos intercalares de R$3,8 bilhões, pagos em 26 de agosto, relativos ao lucro acumulado no 1º semestre. O valor estimado por ação equivale a R$2,55, considerando os dividendos prescritos e excluindo o saldo atual de ações em tesouraria, com pagamento previsto para ocorrer em até 60 dias após a divulgação

do resultado de 2025, disse a empresa.

(Por Igor Sodré)

