China responde Trump, diz que EUA fazem chantagem e que vai 'até o fim' em escalada de tarifas

O ministério repete que "as chamadas 'tarifas recíprocas' impostas pelos EUA à China não têm base e são um bullying unilateral típico", enquanto "as contramedidas que a China adotou são inteiramente legítimas, de modo a salvaguardar sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento e a manter a ordem comercial internacional normal".

Em comunicado online creditado a seu porta-voz, o órgão diz que "os EUA ameaçam escalar as tarifas contra a China, o que é um erro em cima de outro e mais uma vez expõe a natureza chantagista do lado dos EUA, o que a China nunca irá aceitar".

Na semana passada, Trump anunciou que os produtos chineses seriam atingidos com uma tarifa de 34% a partir de quarta-feira (9), além dos 20% que ele já havia imposto no início deste ano, elevando o total para 54%. O governo chinês, então, anunciou uma retaliação, válida a partir de quinta-feira (10), com taxação de 34% sobre as importações americanas, o que fez o republicano prometer mais tarifas nesta segunda-feira (7).

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - O Ministério do Comércio da China afirmou na manhã desta terça (8), horário de Pequim, que irá "acompanhar até o fim" a escalada de tarifas sobre produtos americanos, após ameaça do presidente Donald Trump de uma nova taxa, de 50%, sobre os produtos chineses.

