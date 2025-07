Aposentados do INSS têm até novembro para aderir a acordo de devolução nos Correios

3. Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo "Aceito receber", selecione "Sim";

O INSS diz que está propondo uma parceria com as Defensorias Públicas para o apoio jurídico aos beneficiários nesses casos.

Se o aposentado contestar a validade da documentação, a entidade será intimada a devolver os valores no prazo de cinco dias úteis e o caso vai passar por uma auditoria. Se a entidade não fizer a devolução, o beneficiário será orientado a buscar assistência jurídica para entrar com uma ação judicial.

O ministro da Previdência Social Wolney Queiroz diz que a escolha dos Correios foi uma parceria acertada, porque a estatal têm capilaridade e as agências estão espalhadas por todos os municípios do país inteiro.

Para ser atendido, basta apresentar um documento oficial com foto. Caso o segurado não possa comparecer, é possível nomear um representante legal devidamente identificado ou um procurador com procuração válida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios oferecerão atendimento presencial a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que desejarem aderir ao acordo de ressarcimento de descontos indevidos até 14 de novembro.

