Acesso indevido a sistema do CNJ expõe dados vinculados a chaves Pix de 11 milhões

"O CNJ reafirma seu compromisso com a segurança da informação, a transparência e a proteção dos dados dos cidadãos, e continuará trabalhando com todos os órgãos competentes para manter a confiança e a segurança de seus sistemas", afirmou em nota.

O BC afirmou também que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e que o CNJ informará exclusivamente em seu site sobre canal para consulta, por parte dos cidadãos, de eventual dado exposto.

O órgão do Judiciário disse também que o incidente foi prontamente corrigido, que o sistema já está em plena operação e que as medidas de contenção foram adotadas.

