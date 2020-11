Nova batalha no segundo turno

Amazonino lidera a corrida eleitoral 10 pontos à frente e deve disputar o 2º turno da eleição em Manaus com David Almeida. Levantamentos do Instituto Pontual e da Perspectiva foram divulgados ontem.

As 2 pesquisas, registradas no TRE-AM, alcançaram 2.224 eleitores manauaras.

Nas asas da eleição

Neste fim de semana os ‘pássaros de asa dura’ darão um espetáculo à parte nos céus do interior do Amazonas. Os caciques partidários e seus prepostos voarão em todas as direções para levar apoio político e logístico aos seus candidatos a prefeito nos 61 municípios.

Para as disputas estaduais e federais em 2022, eles precisam consolidar suas bases interioranas já neste domingo. Afinal, 2º turno no Estado só tem mesmo em Manaus.

Reação dos generais

A desmoralização e o tratamento subalterno dados a generais, por Bolsonaro despertou reações nas Forças Armadas. Ontem o comandante do Exército, Edson Pujol, mandou recado militar: “Não somos instituição de governo” e, sim, “instituições de Estado, permanentes”.

O fato é que Bolsonaro conseguiu dividir as forças em duas instituições divergentes. Uma na ativa, que é contra a política nos quartéis; outra inativa, que transforma a política em quartel.

Fora da política

Fora da política, o TJ-AM vai disputar com outros 4 tribunais estaduais o Prêmio Conciliar é Legal – 11ª Edição, do CNJ. O projeto “Famílias, Justiça e Cidadania Plena no Interior do Amazonas” concorre com iniciativas de Pernambuco, Minas Gerais, Pará e RG do Norte.