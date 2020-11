Ao longo de 42 anos de disputas eleitorais, Amazonino Mendes e Arthur Virgílio mantiveram-se em lados opostos. Amazonino construindo um grupo de poder, Arthur em carreira solo.

Combateram-se sem se tornarem inimigos, e hoje sustentam a peleja em lados opostos. Arthur apoiando Alfredo Nascimento

Domingo movimentado

O isolamento social causado pelo coronavírus não irá impedir que este domingo seja o mais movimentado do Amazonas neste ano. Por conta das eleições municipais, centenas de candidatos e milhares de cabos eleitorais e eleitores amanhecerão nas ruas.

MDB tem mais candidatos no Estado

Eduardo Braga e o MDB, lideram com 26 candidatos a prefeito no dia Amazonas. O PP de Átila e Belarmino Lins concorre com 20; o PSD de Omar Aziz lançou 19, e Silas Câmara, do Republicanos, tem 18 candidatos.

Bolsonarismo está órfão

O bolsonarismo ficou órfão de liderança nestas eleições, por conta das atitudes do presidente Bolsonaro, como ficar sem partido. Porém a ‘máquina do ódio’ nas redes sociais está mais ativa que nunca, jogando veneno contra os adversários. Objetivo: destruir reputações.