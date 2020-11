‘Pesquisa qualitativa’ de compra de votos

A nota da coligação “Pra Voltar a Acreditar”, do candidato Ricardo Nicolau, explicando a abordagem da PF numa reunião paga como de “pesquisa qualitativa”, só errou mesmo ao dizer que ele “ameaça o grupo que está há mais de três décadas no poder” no Amazonas.

Ao longo de sua vida política, desde 1996, Nicolau atua como parlamentar ligado à base de apoio da prefeitura de Manaus e do governo. Sua candidatura atual é da base do ex-poder.

Só pra lembrar. Nas eleições de 2010, a PRE/AM moveu ação penal pedindo a condenação criminal do deputado pelo crime de compra de votos.



Horário Eleitoral, último dia



Termina nesta sexta o horário eleitoral gratuito, que afinal é pago pelo eleitor, que finalmente amanhã estará livre do oba-oba e das fake news dos candidatos. Na gíria popular começa a ‘hora do pega pra capar’. Embora todas as proibições, a caça aos votos continua ‘nas sombras’.

Ninguém duvide que os candidatos e seus cabos eleitorais colocarão em prática todas as ‘manhas’ novas e antigas para conseguir uns votinhos a mais antes do eleitor chegar à urna.



Pauta para o Amazonas



Em reunião com os superintendentes da Suframa, general Algacir Posin e da Sudam, Louise Campos e presidente do Basa, Valdecir Tose, o presidente da Aleam, Josué Neto, debateu a proposta de Posin para “uma união de esforços em benefício e desenvolvimento da região”.

Josué destacou as pautas do governo Bolsonaro para a economia do Amazonas, dentre elas gás e energia, biotecnologia, mineração e novas rotas de escoamento. Coisas esquecidas por candidatos.