Arthur faz advertência sobre abandono da Amazônia pelo governo

O prefeito Arthur Neto chamou a atenção do mundo para uma Amazônia que está sendo, mais do que nunca, desprezada pelo atual governo do país. A Amazônia do “saber tradicional” e de um progresso que una a biociência ao conhecimento dos povos da floresta.

Mas alertou: para que dê certo necessita de “gerência pública federal”. Uma coisa quase impossível num Brasil governado pelo deboche, o negacionismo e o imediatismo.

O DESMANTELAMENTO DA ZFM

Em plena campanha para a prefeitura da cidade que gera 93% da economia do Amazonas, os candidatos parecem ignorar o desmantelamento do PIM. A competitividade das grandes marcas ‘encolhe’ cada vez mais. Porém, só os empresários reagem a novas ameaças.

Todos sabem que o discurso de Brasília sobre bioeconomia é uma promessa atemporal. Até lá, quem quer governar Manaus deve lutar agora ou irá sentir na pele o custo da indolência.

JOSUÉ HOSPTALIZADO

Afinado com o colega Ricardo Nicolau em sua candidatura a prefeito de Manaus, o presidente da Aleam, Josué Neto usou ontem as redes sociais para informar que está em recuperação e que o tratamento do hospital da Samel é um dos que “tá dando certo”.

O tratamento referido por Josué foi desenvolvido durante o pico da pandemia do coronavírus em Manaus, quando a Samel administrou o hospital de campanha da prefeitura.

LURDINHA ASSUSTA

BOLSONARISTAS



O deputado bolsonarista João Luiz ficou ‘tiririca’ com o filme Lindinhas, da Netflix. E à falta do que fazer, pediu à Aleam que envie ofício à plataforma solicitando a retirada do filme. JL diz que sexualiza crianças e destrói famílias. Só não reclamou da ‘dança do boga’ dos bolsonaros.

DISCURSO VESGO DE BOLSOMATO



Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro encarou o desafio de desafiar a inteligência dos chefes de estado reunidos em videoconferência. Desfiou um rosário de fake news, simplesmente ignorando que as comunicações são globalizadas.

Seu principal aliado foi o próprio rito da abertura, que não permite réplicas. Ativistas das redes do ódio vibraram com a fala do chefe. Afinal, eles acreditam mesmo que a Terra é plana.