Os filhos Zero 1 e Zero 3 do presidente Bolsonaro vieram a Manaus para promover o deboche com os amazonenses. Um aprendeu a pintar a cara com índio ‘civilizado’ a serviço de resort de selva, e os 2 juntos dançaram como “dar o boga” com um apresentador de TV local.

No governo, o pai sacramentava o esvaziamento do ICMBio. As 334 UCs federais foram tiradas do instituto para uma nova secretaria do MMA.

No discurso e na prática, os Bolsonaros estão afinados com a exploração econômica não sustentável da Amazônia. Desmantelando a fiscalização, a mata pode queimar em paz.

SUFOCANDO A ZONA FRANCA

O governo Bolsonaro trabalha para ‘sufocar’ ainda mais a ZFM. Quer estender, para outros setores, a taxa de 5% do faturamento, hoje cobrado da Informática, para a sustentabilidade. Não dá para confiar. Ainda mais que ‘gaviões reais’ já rondam essa nova carniça da selva.

ESSA OBRA É MINHA…

As ruas da periferia de Manaus já estão infestadas de campanha eleitoral ‘consentida’. Com a prefeitura asfaltando ruas e construindo inúmeras obras de mobilidade, o velho golpe de se apresentar como autor da obra, ainda é usado por candidatos para enganar eleitores incautos.

ZÉ, SER OU NÃO SER DO PT

O irredutível Zé Ricardo insiste na construção do seu Plano de Governo para Manaus. E o pior é que fala para eleitores desiludidos com o petismo e com as promessas eleitorais. O modo PT de governar resultou em caos. Mas ele quer provar que não é do PT, sendo.

O GRUPO DOS ‘FOBAS’

Dizem as pesquisas que a preferência dos eleitores se divide entre 3 grupos. Um com 2 candidatos na pole; outro com 4 candidatos em empate técnico, na faixa entre 5,1 e 6,3%; e o terceiro dos ‘fobas’, com 3 candidatos disputando a lanterna. Um candidato anda sumido.