Cristiano Ronaldo mete a mão dentro do calção, tira 'lanchinho' e come; vídeo

Desde a publicação da imagem, muitas piadas, memes e mensagens de espanto inundaram as redes sociais sobre o que Cristiano faz e, principalmente, por desconhecimento do que está sendo levado.

Manaus/AM - Uma imagem diferente chamou atenção na partida entre Portugal e Gana nessa quinta-feira (24), quando Cristiano Ronaldo, aos 36 minutos de jogo, enfia a mão no calção, procura algo, pega e come.

