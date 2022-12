Comemoração de Argentinos tem acidentes e mortes após seleção ganhar a Copa; vídeos

A festa dos argentinos pela conquista da Copa do Mundo do Catar, ocorrida no último domingo (20), acabou resultando em dezenas de pessoas hospitalizadas pelo país. Ao menos duas mortes foram registradas.

Comemoração de Argentinos tem acidentes e mortes após seleção ganhar a Copa - 2 pic.twitter.com/Yrey8OIeyy — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 21, 2022

Foram registradas quedas de grandes alturas, traumatismos cranianos, crises de ansiedade e até mesmo uma pessoa morta após cair de uma moto e se enforcar com uma bandeira do país.

Comemoração de Argentinos tem acidentes e mortes após seleção ganhar a Copa pic.twitter.com/STxpEOWFqF — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 21, 2022

Um homem em Bariloche, sofreu traumatismo craniano e está internado em estado grave ao cair da carroceria de uma caminhonete que se dirigia para as festividades. O maior número de ocorrências foi na cidade de Córdoba, onde 178 pessoas foram hospitalizadas.

Um jovem de 22 anos morreu em Bahía Blanca, após se enforcar acidentalmente com uma bandeira enquanto comemorava o título da Argentina. Ele era motociclista e perdeu o controle e caiu no asfalto. O pano estava enrolado em seu pescoço, mas se prendeu no guidão da moto e o asfixiou. Outro jovem de 24 anos morreu nesta terça-feira (20), após ter caído de uma marquise durante as comemorações da vitória.