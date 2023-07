Marta compra mansão de R$ 8,5 milhões nos EUA para morar com a namorada

Marta mora em Orlando desde 2017, quando passou a jogar pelo Orlando Pride. Ela tem contrato com o time até o fim de 2024. Ela fechou a compra antes de embarcar para a Copa do Mundo feminina e irá morar na casa com a sua namorada, Carrie Lawrence, companheira de time nos Estados Unidos.

A jogadora de futebol da Seleção Brasileira, Marta, comprou recentemente uma mansão nos Estados Unidos avaliada em US$ 1,7 milhão. A mansão fica no bairro de Winter Park, em Orlando, e fica próximo ao centro comercial da cidade. Ela tem cinco quartos, cinco banheiros, piscina e churrasqueira e ocupa uma área de 360m².

