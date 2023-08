Duelo pelas quartas de final tem Espanha x Holanda nesta quinta

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Na partida, vai ter confronto entre a espanhola Aitana Bonmatí e a holandesa Jill Roord

Welington/Nova Zelândia - No jogo pelas quartas de final da Copa do Mundo feminina desta quinta, dia 10, às 22h (de Brasília), entre a Espanha e a Holanda, no estádio Regional de Welington, as meio-campistas vão ter um encontro que deve emocionar.

Ambas têm cerca de 25 anos, são meio-campistas, vestiram a camisa 14 na recente final da Liga dos Campeões Feminina da Uefa e têm aparecido entre as melhores jogadoras até agora na Austrália e Nova Zelândia 2023. Quem levar a melhor nesse confronto de "motorzinhos" da meia-cancha pode ter peso decisivo em qual seleção seguirá para as semifinais e em quem ficará com a Bola de Ouro Adidas, informou a Fifa*.

Aitana, cujo futebol é uma combinação do estilo de seus dois ídolos, Xavi e Andrés Iniesta, contribuiu com três belos gols e duas assistências até aqui. Roord, que cresceu idolatrando outro ícone do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, marcou quatro vezes, incluindo o gol crucial contra os Estados Unidos. No duelo de clubes, a espanhola saiu vitoriosa. E agora, veremos um repeteco ou uma revanche em Wellington?

Vida pessoal

Aitana é voluntária na agência de refugiados das Nações Unidas na Espanha. Ela conversa com os refugiados, ajuda a ensinar o idioma e, claro, joga bola com eles. "Não vai consertar o mundo, mas eu já acho que melhorou a vida de várias pessoas", disse ela. "Isso significa muito."

O pai de Roord, René, vestiu a camisa 10 da Holanda na Copa do Mundo Sub-20 da Fifa 1983™, mesma edição em que um tal de Marco van Basten vestiu a camisa 9.

(*) Informações da Fifa