Copa: Colômbia elimina a Jamaica e chega às quartas de final pela 1ª vez

A Colômbia garantiu vaga nas quartas de final ao derrotar a Jamaica, na manhã desta terça-feira (8), na Copa do Mundo Feminina, em Melbourne, na Austrália.

Com a vitória por 1 a 0, a seleção colombiana faz história ao chegar à próxima fase pela primeira vez. Catalina Usme foi a autora do gol que assegurou a vaga, já no segundo tempo.

Até aqui, a Jamaica estava invicta na copa, sem levar nenhum gol. Além da perda de hegemonia, o vacilo da seleção custou a chance de levantar a taça.

Apesar disso, as duas seleções fizeram um jogo apertado com vantagem das jamaicanas durante grande parte do primeiro tempo.

Contudo, ao levar o gol das colombianas aos seis minutos do segundo tempo, as adversárias não conseguiram reagir e amargaram o gosto da derrota.

Em contrapartida, a Colômbia vem superando as expectativas e crescendo na copa. As jogadoras devem enfrentar as inglesas nas quartas de final.