Vídeo mostra momento em que 13 sacadas de prédio desabam em Belém

Imagens de câmeras de segurança mostram, pela primeira vez, o exato momento em que as sacadas de 13 apartamentos desabaram de um prédio em Belém, neste fim de semana.



Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/GE8B2JKROz — GloboNews (@GloboNews) May 14, 2023

Câmeras registraram o momento em que 13 sacadas de um prédio desabaram, no sábado (13), em Belém/PA. As imagens vieram a público neste domingo (4).

Apesar do grande risco com o acidente, ninguém ficou ferido. A queda iniciou após a sacada da cobertura desabar e atingir as demais abaixo.

A cobertura estava em obras, de acordo com relato de moradores. Uma investigação será aberta para identificar as causas do acidente, segundo a Rede Liberal.