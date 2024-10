Termina quarta o prazo para resgate do dinheiro esquecido em bancos

O prazo para resgate do dinheiro esquecido em bancos está terminando. Até quarta-feira, 16 de outubro, os mais de R$ 8 bilhões vão estar disponíveis para saque no Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Após o prazo, o recurso vai ser encaminhado ao Tesouro Nacional.

No sistema, o cliente pode consultar as empresas e pessoas físicas, inclusive falecidas, que deixaram valores abandonados em bancos, consórcios e outras instituições.

O Banco Central informou que, depois do fim do prazo, um edital com todos os valores recolhidos pela União vai ser publicado. Vão ser indicados dados como a instituição financeira e agência. Depois, durante mais 30 dias, o cidadão pode voltar a pedir o dinheiro esquecido.

Se ainda assim não houver solicitação, a pessoa vai ter mais seis meses após a divulgação do edital para pedir judicialmente os valores. Caso isso não aconteça, o dinheiro fica definitivamente com o governo.

Para não cair em golpes, saiba que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. O Banco Central não envia links nem entra em contato para confirmar dados pessoais. E o principal: o único site para consulta e solicitação de devolução dos valores é o valoresareceber.bcb.gov.br, até 16 de outubro.

Com informações de Agência Brasil