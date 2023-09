Tenente do Bope morre durante treinamento para manejo de cães

O 1° tenente da Polícia Militar de Alagoas, Abraão da Silva Taveira, de 39 anos, morreu após sofrer um acidente durante um treinamento para manejo de cães no Distrito Federal. O acidente aconteceu no dia 30 de agosto, e ele ficou internado até sexta-feira (8) quando morreu.

Natural de Garanhuns, no Pernambuco, Taveira era lotado no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) exercendo a função de comandante do Canil.

De acordo com a PM do Distrito Federal, o tenente estava participando de um exercício na água. Ele teria batido a cabeça e ficou submerso por alguns minutos e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado e levado ao hospital onde ficou internado em estado grave na UTI por quase 10 dias.

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso. A PM de Alagoas, a PM do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros também abriram inquéritos para apurar as causas da morte do tenente.

Taveira deixa a esposa e dois filhos.