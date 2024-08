TCU decide que Lula pode ficar com relógio de luxo e abre brecha para discutir joias de Bolsonaro

Com isso, a defesa de Bolsonaro pode argumentar que a Corte de Contas mudou o entendimento ao considerar que não há base para definir quais itens personalíssimos podem permanecer com os presidentes da República.

Em 2016, uma decisão da corte estabeleceu que o recebimento de presentes em cerimônias com outros chefes de Estado deveria ser considerado patrimônio público, valendo para todos os presentes recebidos desde 2002. No entanto, a regra exclui itens de natureza considerada personalíssima ou de consumo próprio. Este entendimento foi utilizado pela Corte de Contas para exigir que Bolsonaro devolvesse os itens que ganhou.

A decisão de Oliveira abre brecha para que se reveja o caso das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de ter cometido ilegalidades ao ficar com itens de luxo que foram dados de presente a ele pela Arábia Saudita.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.