'Sua p**': Procuradora é espancada por colega após abertura de processo; vídeo

A Prefeitura informou que o servidor foi suspenso por 30 dias com prejuízo de seus vencimentos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (21). A OAB de Registro também se manifestou sobre o caso e disse que irá representar contra o agressor em sua Comissão de Ética e Disciplina por conduta indigna com a advocacia.

Em certo momento, outra colega de trabalho aparece e puxa Gabriela pelo braço para distanciá-la do agressor. "Cê ta um ano me zoando aqui sua put**", grita o agressor antes de continuar agredindo a mulher. O homem foi contido por outros funcionários que apareceram após ouvirem os gritos.

Uma das funcionárias gravou a situação. No vídeo é possível ver o homem alterado desferindo vários socos contra a cabeça da mulher, que aparece já caída no chão. Uma segunda funcionária tenta segurá-lo e acaba sendo empurrada contra uma porta.

Segundo informações da vítima, as agressões teriam sido motivadas após ela abrir um processo administrativo contra Demétrius por conta de sua postura no ambiente de trabalho, que segundo ela, seria "hostil e grosseira". Após a notificação, a mulher foi abordada por ele para confrontá-la.

