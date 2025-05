Reembolso de descontos indevidos do INSS começa a ser pago nesta segunda

De acordo com a Agência Brasil, a devolução será feita junto com o pagamento regular dos benefícios – de 26 de maio a 6 de junho.

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos vão receber de volta os valores cobrados indevidamente a partir desta segunda-feira (26). Ao todo serão estornados mais de R$ 292 milhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.