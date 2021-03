‘Quero ser vacinado’ disse Major Olímpio em vídeo antes de contrair covid

“Não se trata de defesa de ideologia, partido político ou preferência pessoal. O único caminho para combater o coronavírus é a vacinação da população. Vidas brasileiras importam. Quero ser vacinado. Participe, apoie e multiplique”, disse Olímpio em vídeo gravado em 4 de janeiro, antes do início da vacinação no Brasil.

Na gravação, o senador segura uma placa com as frases: #vidasbrasileirasimportam e #queroservacinado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.