Prefeito invade casa e tenta matar ex e namorado com 15 tiros; veja vídeo

Um deles atingiu a cama e por pouco não feriu a ex e o namorado. Cerca de 3 minutos depois, a câmera mostra o prefeito saindo do local. Segundo a polícia, desde então ele está foragido.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que o prefeito chega à residência em sua caminhonete, verifica se há alguém no imóvel e em seguida derruba o portão com o veículo.

Naiçotan Araújo Leite, 61, prefeito da cidade de Iporá, no interior de Goiás, invadiu a casa da ex-esposa e atirou ao menos 15 vezes contra o quarto onde ela estava com o atual namorado, na madrugada desse sábado (18).

Prefeito invade casa da ex com caminhonete e tentar matar mulher e namorado pic.twitter.com/UrdetNW8ee

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.