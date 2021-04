PF deflagra operação para combater fraudes no auxílio emergencial

Ainda segundo a publicação, na região de Sorocaba a PF cumpre um mandado de prisão preventiva contra um dos integrantes que fraudou 170 pagamento durante a primeira rodada do programa em 2020, com prejuízo de R$ 435 mil.

De acordo com a CNN Brasil, as operações foram flagradas no interior de São Paulo. Em campinas, os agentes comprovaram o furto de mais de R$135 mil do auxílio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.