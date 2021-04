Começa hoje pagamento do auxílio emergencial a 10 milhões do Bolsa Família

Cerca de 10 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família devem começar a receber o novo auxílio emergencial a partir desta sexta-feira (16). O pagamento segue o calendário regular do programa, de forma escalonada, de acordo com final do NIS (Número de Identificação Social).

No entanto, apenas os beneficiários que tiverem o NIS final 1 receberão hoje.

Segundo o Ministério da Cidadania, o valor da folha de pagamento do auxílio emergencial para o Bolsa Família em abril é de R$ 2,98 bilhões. A maior parte dos beneficiários (mais de 50%) é composta por mulheres chefes de famílias: 5,098 milhões de pessoas que receberão R$ 375 cada. Em segundo lugar aparecem os beneficiários que receberão o valor padrão. Eles representam 3,34 milhões com direito a R$ 250 (33,4% da folha). Outras 15,7% das famílias são unipessoais: 1,56 milhão de contemplados com R$ 150 cada.